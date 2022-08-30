%77 من الألمان يرون أن على الغرب إطلاق مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 77% من الألمان يرون أن على الغرب أن يطلق مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لقياسات الرأي لصالح محطة "آر تي إل/ إن تي في"، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل، رأي 17% ممن شملهم الاستطلاع أنه لا ينبغي للغرب أن يفعل هذا في الوقت الراهن، وأعرب 87% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن من الصواب أن يواصل زعماء الحكومات الغربية حديثهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما اعتبر 11% هذا الأمر غير صائب.

ومن ناحية أخرى، قال 26% إنهم يرون أن مقدار الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية لأوكرانيا أقل من اللازم، مقابل 43% رأوا أن مقدار الدعم المقدم مناسب، بينما قال 25% إن ما تفعله حكومة بلادهم من أجل أوكرانيا أكثر من اللازم.

وأعرب 32% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتوريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا حتى لو كان ذلك على حساب تجهيزات الجيش، مقابل 62% رأوا أنه لا ينبغي لألمانيا أن تفعل هذا.