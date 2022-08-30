الفيوم: فصل التيار الكهربائي عن المباني الخالية من السيرفرات بعد انتهاء مواعيد العمل

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطط وإجراءات تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء بمختلف المصالح الحكومية والأماكن العامة، والتي تأتي تفعيلاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء القطاعات، ومسؤولي شركات المرافق، وممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.



وقال محافظ الفيوم، إن معظم دول العالم تحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن توجه الدولة نحو اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، ليس نتيجة ضعف إنتاجها، لكن الهدف توفير الغاز الطبيعي الذى يستخدم في تشغيل معظم محطات الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض منه إلى الخارج لزيادة العائد من النقد الأجنبي.



وأشار إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، سيتم تطبيقها بما لا يؤثر على الأمن العام وسلامة المواطنين، وفي ذات الوقت يؤدي الاحتياجات الحياتية الضرورية للمواطنين.



وشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والإنارة العامة، موجها رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بتكثيف الحملات الميدانية لرصد حالات الإنارة العامة نهارا، وإبلاغ رؤساء المدن بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود أعمال صيانة تستدعي هذه الإنارة نهاراً سيتم إقالة رئيس الوحدة المحلية الواقع بنطاقها هذه المخالفة.



ووجه محافظ الفيوم، رئيس قطاع الكهرباء، بإعداد بيان تفصيلي عن معدلات استهلاك الكهرباء بجميع المصالح الحكومية، والإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية، خلال شهور العام الماضي، وتسليم نسخة منه لرؤساء المصالح ورؤساء مجالس المدن، حتي يمكن مقارنة نسب الاستهلاك الشهرية الحالية بنسب الاستهلاك الشهرية خلال العام الماضي، والوقوف على المعدلات الفعلية لترشيد استهلاك الكهرباء بعد تطبيق الخطط والإجراءات.



وأكد الأنصاري، على ضرورة فصل التيار الكهربائي عن المباني التي لا يوجد بها سيرفرات بمقار مديريات وإدارات الشئون الاجتماعية، والقوى العاملة، والطرق، والتنظيم والإدارة، والتربية والتعليم، والري، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الثالثة والنصف عصرا، موجها مدير أوقاف الفيوم بالتنسيق مع رئيس قطاع الكهرباء لمراجعة استهلاك الكهرباء بالمساجد التي يوجد بها تكييفات، ومدى الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



كما وجه المحافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة، بفصل الإنارة عن الطرقات والتجمعات العامة بالأندية الرياضية، وفصل التيار الكهربائي عن الملاعب فور انتهاء الأنشطة الرياضية بها.



وخلال الاجتماع، أشار محافظ الفيوم، إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر "قمة المناخ" خلال شهر نوفمبر القادم، وهو أقوى تجمع دولي لمناقشة آليات مواجهة التغيرات المناخية للحد من مخاطرها على المستويين البيئي والمجتمعي، موضحا أن عدد من منح تمويل المشروعات التي ستعود على مصر من هذا الملتقى العالمي، موجها بضرورة الاستفادة من هذه المنح، وتحفيز المواطنين والجهات الحكومية المختلفة لتقديم المشروعات التي يمكن المشاركة بها في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى اختيار مشروع واحد لكل فئة من الفئات الست بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء، وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.