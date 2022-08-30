قال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق، إن أهم عنصر في الخطة الأمنية هو إعادة التوزيع والانتشار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية تعرضت لضغط شديد على مدار الساعات الماضية، مؤكدا أن هناك تحديين قائمين.

وأوضح أن التحدي الأول هو الإرهاب، والثاني هو تأمين الزيارة الأربعينية والتي تشهد توافد عدد كبير من الزوار الأجانب.

ولفت إلى إعداد العدة لهذه الزيارة من خلال خطط مستقبلية تم وضعها، مضيفا أن الجهود كانت استباقية وقضت على الكثير من قيادات تنظيم داعش.

واستجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهم يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".