 انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 18 شهرا - بوابة الشروق
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انخفاض مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 18 شهرا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 3:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 3:29 م

تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع، حيث وصل لادنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس الجاري في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم ومشاكل سلاسل الامداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي الذي تصدره المفوضية الاوروبية بواقع 3ر1 نقطة ليصل إلى 6ر97 مقارنة بشهر يوليو الماضي.

ويشار إلى أن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

وكان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الاكثر انخفاضا.

من ناحية أخرى، تحسنت ثقة المستهلكين.كما أن الشعور بالثقة في قطاعي تجارة التجزئة والبناء تحسن إلى حد ما.

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