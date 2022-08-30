إنشاء محطة تعبئة وتبريد محاصيل بستانية بالأقصر

شهدت محافظة الاقصر، اليوم الثلاثاء، توقيع العقد الابتدائي للأرض المخصصة لإنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية ومركز تدريب المحطة التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA.

تم توقيع العقد ما بين المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والمهندس محسن البلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA بحضور المهندس وصفى مجلى عضو مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وإيمان كامل المدير التنفيذي، زين العابدين علي، مدير العلاقات العامة بالجمعية، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس احمد الطيب، مدير إدارة الأملاك، وإدارة الشؤون القانونية بديوان عام محافظة الأقصر.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أن الدولة تسعى لتنفيذ حزمة من التيسيرات لتنشيط القطاعات التنموية والاستثمارية فى الدولة من خلال رفع حجم وقيمة الصادرات للخارج من مختلف المنتجات.

وتم إنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية ومركز تدريب المحطة التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA بمحافظة الأقصر على مساحة 2 فدان وواحد قيراط و17 سهما بناحية المدامود بطريق طيبة المطار بهدف تعزيز المشاركة ما بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية الصادرات البستانية.