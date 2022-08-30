 فرانشيسكو توتي يستعين بمحامية متخصصة في شؤون الزواج لإنهاء طلاقه بالتراضي - بوابة الشروق
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فرانشيسكو توتي يستعين بمحامية متخصصة في شؤون الزواج لإنهاء طلاقه بالتراضي

روما (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 6:19 م
ذكر موقع "نوفيلا 2000" الإيطالي أن قائد نادي روما السابق فرانشيسكو توتي يستعد للاستعانة بالمحامية المتخصصة في شؤون الزواج أنّا ماريا بيرنارديني دي باتشي لإتمام طلاقه من زوجته المذيعة التليفزيونية إيلاري بلاسي.

ويشير الموقع إلى أن توتي يهدف بقراره الاستعانة بالمحامية، التي اضطلعت بقضايا مماثلة لعدد من المشاهير، إلى الوصول لانفصال بالتراضي مع زوجته، وتجنيب أبنائه الثلاثة العملية القضائية.

وأضاف الموقع إن زوجة توتي ومحاميها قد يكون لهما نفس الرأي حول الانفصال بالتراضي.

وتقترح برنارديني في دعاويها القضائية أن يظل المنزل مع الأطفال، ويتناوب الوالدان على البقاء معهما، لذا قد يبقى أبناء توتي وإيلاري في فيلا ديلور المكونة من 25 غرفة مع حمام للسباحة، والتي يُطلق عليها في روما البيت الأبيض.

وتصف وسائل إعلام إيطالية انفصال توتي، الملقب بملك روما، وإيلاري بلاسي بطلاق العام. وأعلن الزوجان انفصالهما في شهر يوليو بعد ارتباط دام 20 عاما.

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