 جنرالي تستكمل الاستحواذ على مشروعات أكسا-أفين في ماليزيا - بوابة الشروق
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جنرالي تستكمل الاستحواذ على مشروعات أكسا-أفين في ماليزيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:48 ص

استكملت شركة التأمين الإيطالية جنرالي الاستحواذ على حصص الأغلبية في مشروعات شركة التأمين أكسا-أفين بماليزيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جنرالي استحوذت على 70% من أسهم أكسا-أفين لتأمينات الحياة، من خلال شراء 49% من حصة أكسا و21% من حصة بنك أفين، كما استحوذت على 53% من أسهم أكسا-أفين للتأمينات العامة، حيث اشترت 99ر49% من أكسا و3% من أفين.

كما رفعت جنرالي حصتها الحالي في شركة أم.بي.آي جنرالي إنشورانس من 49% إلى 100% بشراء حصة شريكتها وهي مالتي بروبوز كابيتال هولدنجز.

وتستهدف جنرال دمج أنشطتها في ماليزيا في شركة واحدة تستحوذ على 70% من أسهمها.

في الوقت نفسه سيمتلك مصرف أفين بنك 30% من أسهم شركتي تأمينات الحياة والتأمينات العامة الجديدة

ويستمر عمل هذه الكيانات بشكل مستقل حتى تأسيس شركة جنرالي ماليزيا أوائل عام 2023 والتي ستتولى إدارة هذه الشركات.


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