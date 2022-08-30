طولان: فكرة العودة لتدريب إنبي مرفوضة

أعلن حلمي طولان، المدير الفني السابق لفريق إنبي، رفضه فكرة العودة لتدريب الفريق البترولي مرة أخرى.

وكان طولان قد اعترض وانتقد إدارة نادي إنبي، بعد قرار توجيه الشكر له في منتصف الموسم الجاري عن استكمال مهمته الفنية مع الفريق، والتعاقد مع البرتغالي جورفان فييرا لاستكمال بقية مباريات الموسم.

وينتظر مجلس إدارة نادي إنبي، خوض الفريق مباراة ختام بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها اليوم الثلاثاء، أمام فريق البنك الأهلي، لتحديد مصير فييرا من الاستمرار في القيادة الفنية أو توجيه الشكر له، خاصة وأن نتائج الفريق تحت قيادته لم ترضي طموحات الإدارة.

وقال طولان في تصريحات اليوم الثلاثاء، لمحطة راديو أون سبورت :" أرفض العودة لتدريب إنبي هناك صعوبة كبيرة".

وأضاف:" ما يقال عن اقترابي من تدريب سموحة أو الاتحاد السكندري غير صحيح، لا توجد أي خطوات إيجابية في هذا الشأن".

وأتم:" كل ما أعلمه في الوقت الحالي، أنني سأعود للتدريب في الموسم المقبل".

ويحتل إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري العام قبل مواجهة اليوم امام البنك الأهلي في ختام مشوار المسابقة المحلية.