ليبيا تبحث مع كينيا والجابون وغانا تطورات الوضع وتحديات المسار السياسي

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مع نظرائه من كينيا مارتن كيماني، والجابون ميشل بيانغ، وغانا هارولد اغيمان، آخر تطورات الوضع في ليبيا وتحديات المسار السياسي.

وقال مندوب ليبيا في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن اللقاء يأتي في إطار متابعة للأحداث الأخيرة بالعاصمة طرابلس، والتشاور والتنسيق مع المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن "A3" قبل الجلسة المرتقبة للمجلس عن ليبيا اليوم.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال اللقاء على دعم ليبيا الدائم لجهود المجموعة الإفريقية، وأهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك داخل المجلس، والحرص على تعيين مبعوث أممي بدعم المجموعة في أقرب وقت ممكن.