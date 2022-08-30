وزيرة الهجرة: المواطن المصري بالخارج في قلب أولويات الدولة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن تولي حقيبة وزارة الهجرة يعد تكليفا ومسئولية تعتز بها للغاية، مردفة: "ثقة القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعد وساما على صدري، سيمثل حافزا لي لتحقيق رؤية الدولة المصرية من خلال العمل في وزارة الهجرة".

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا للوزيرة مع مجموعة من الصحفيين المسئولين عن تغطية عمل وأنشطة الوزارة بعدد من المؤسسات الصحفية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمواطن المصري بالخارج إذ تضعه في القلب من أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، وتلبية احتياجاته ضرورة لا يمكن التهاون في تحقيقها، وبناء على ذلك تعمل وزارة الهجرة على تعزيز سبل تواصلها مع المصريين بالخارج، لضمان مصالحهم في كل الخدمات المقدمة، والاهتمام بكل الشرائح والتخصصات، مؤكدة: "علينا الاهتمام بكل ما يتعلق بالمصريين بالخارج".

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج ثروة قومية، إذ يتنوعون بين العمالة والخبراء والساسة والأكاديميين والطلاب والأطفال، وغيرهم، وحريصون على التوازن والتنوع في تقديم الخدمات، والحرص على مصالح مواطنينا.