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وجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالاهتمام بملفات عمل كل مديرية وتقديم المقترحات حول تفعيل آدائها فى جميع الملفات خاصة ملفات التشغيل وتوفير فرص العمل، والتدريب المهنى فى مراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة، والقوى الوظيفية العاملة داخل مكاتب وإدارات كل مديرية، ودراسة ملف العمالة غير المنتظمة لتقديم خدمة أفضل ومستمرة للمستحقين.

واستمع شحاتة خلال لقاءه مديري المديريات، لكل المقترحات التى قدمها مديرى المديريات بشأن أعمال كل مديرية، وكذلك المشكلات التى تواجهها، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال المديريات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصرى الذي يعتبر أساس التنمية فى الجمهورية الجديدة.

واطلع شحاتة على المهام التى تقوم بها كل مديرية، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع قطاعات العمل من خلال الإدارات والمكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات.

وأكد ضرورة تفعيل مستويات آداء كل مديرية واقتراح آليات عمل جديدة لكل مديرية فى جميع ملفات العمل الموكلة لكل مديرية، فى ظل تطوير مهام عمل الوزارة وتقديم خدمات المواطنين بشكل لائق، وفى مختلف القطاعات، فى إطار بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.