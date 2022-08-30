قيادة عمليات بغداد تعلن فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم، في تصريحات للقناة العراقية الإخبارية، إن "القوات الأمنية فتحت جميع الطرق المغلقة في بغداد امام حركة السير".

وقررت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

واستجاب أنصار التيار الصدري، لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر، للانسحاب الفوري من ميادين المظاهرات والاعتصامات.

وشوهد عناصر التيار الصدري، وهم يغادرون موقع الاحتجاجات، بعيد دقائق قليلة جدا من دعوة الصدر التي جاءت على نحو حاد جدا.

وكان الصدر قد صرح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إذا لم ينسحب عناصر التيار الصدري خلال 60 دقيقة فأنا سأخرج من التيار بشكل كامل، وإذا لا تطيعون سيكون لدينا موقف آخر.. لا نريد أي مظاهرات حتى لو سلمية".