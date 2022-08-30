الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لمناقشة مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى جانب القضايا المُشتركة بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء - أنه : "خلال الاتصال الهاتفي، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة عيد ميلاده وأنه أرسل له في وقت سابق برقية تهنئة".

وأوضح أن الجانبين ناقشا بعض القضايا الحاسمة المطروحة على الأجندة الثنائية وكذلك الوضع الراهن في أوكرانيا، لافتًا إلى أن بوتين أشار في برقيته إلى مساهمة لوكاشينكو الشخصية العظيمة في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا.

وأعرب الرئيس الروسي عن تطلعه إلى مواصلة الحوار البناء والعمل المُشترك الوثيق لتكثيف التعاون الثنائي في جميع المجالات ومواصلة تطوير التكامل بين موسكو ومينسك في إطار دولة الاتحاد، مُشيرًا إلى أن ذلك يلبي بلا شك المصالح الأساسية للشعبين الشقيقين، بحسب البيان.