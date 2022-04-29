أفادت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع الثاني للجنتين الأرمنية والأذربيجانية حول ترسيم الحدود عقد في العاصمة الروسية موسكو؛ لمناقشة المسائل التنظيمية والإجرائية، واتفقتا على اجتماع ثالث.

وذكرت الخارجية الأرمينية - في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "الجانبين ناقشا القضايا التنظيمية والإجرائية وتبادلا وجهات النظر حول مزيد من العمل واللوائح للأنشطة المشتركة للجنة. وشكر الجانبان روسيا على التنظيم الجيد للاجتماع".

وقبل الاجتماع، التقى رئيسا المفوضيتين، نائب رئيس الوزراء الأرميني مجي جريجوريان ونائب رئيس الوزراء الأذري شاخين مصطفاييف مع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك.

وقالت الخارجية الأرمينية أن "الجانبين أكدا موافقتهما على عقد الاجتماع الثالث كما هو مقرر".

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف، قد أصدرا مرسومًا بتشكيل لجنتين لترسيم الحدود وأمنها في 23 مايو الماضي، وعُقِد الاجتماع الأول بين لجنتي البلدين في 24 مايو.