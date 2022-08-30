الاتحاد الأوروبي يصل إلى المخزون المستهدف للغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد

حقق الاتحاد الأوروبي الكميات المستهدفة لمخزون الغاز الطبيعي لفصل الشتاء المقبل قبل الموعد المحدد، رغم تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا طوال الشهور الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية احتفلت أمس بالوصول إلى 80% من السعة التخزينية لمستودعات الغاز الطبيعي، وهو الهدف الذي كان مقررا الوصول إليه بحلول أول نوفمبر المقبل.

وشدد الاتحاد الأوروبي القواعد المنظمة لتخزين الغاز الطبيعي، في وقت سابق من العام الحالي، بعد انخفاض مستويات المخزون في الشتاء الماضي مما أدى إلى أزمة طاقة قوية، وبخاصة في ألمانيا التي كانت شركة الغاز الطبيعي الروسية جازبروم تسيطر على مستودعات كبرى فيها.

ويغطي مخزون الغاز الطبيعي في أوروبا ما بين 25 و30% من الاستهلاك خلال فصل الشتاء، وهو ما يساعد في التصدي لأي اضطراب في الإمدادات خلال موسم ذروة الاستهلاك بأوروبا.

وأعلنت ألمانيا أمس امتلاء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي بأسرع من التوقعات، حيث وصلت نسبة الملء إلى 82% من السعة التخزينية للمستودعات في حين كانت تستهدف الوصول إلى هذه النسبة في أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.