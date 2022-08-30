واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة

في السنغال تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 150 حالة إصابة.

وفي فيتنام تم تسجيل 3,241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، وأربع حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 1,195,564 حالة إصابة.

أما في رومانيا فقد تم تسجيل 4,046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، و34 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 56,597 حالة إصابة.

وفي مالطا تم تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 525 حالة إصابة.

أما في كرواتيا تم تسجيل 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء و17 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 4,829 حالة إصابة.

وفي ليختنشتاين تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية في البلاد إلى 110 حالة إصابة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4654 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و898 ألفا و260 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و395 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و90 ألفا و674 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و912 حالة وفاة.

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 132 إصابة وحالة وفاة حيث بلغت حصيلة الإصابات 812 ألفًا و 248 إصابة والوفيات إلى 9760 حالة

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1871 إصابة جديدة و44 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و288 ألفا و750 حالة إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 143 ألفا و776 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 172 إصابة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و11 ألفا و560 إصابة. ولم تسجل المديرية أي حالة وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 29 ألفا و323 حالة وفاة.

وسجلت لاتفيا 799 إصابة ووفاة 3 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 897 ألفا و957 مصابا والوفيات إلى 5944 حالة.

وسجلت إندونيسيا 5070 إصابة ووفاة 20 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و354 ألفا و245 مصابا والوفيات إلى 157 ألفا و541 حالة.

وسجلت البوسنة والهرسك 201 إصابة ووفاة 8 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 395 ألفا و630 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و49 حالة.

وسجلت نيبال 143 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 997 ألفا و122 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 12 ألف حالة.

وسجلت الفلبين 1672 إصابة ووفاة 53 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و878 ألفا و734 مصابا والوفيات إلى 61 ألفا و773 حالة.

وسجلت هولندا 1289 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و385 ألفا و110 مصابا والوفيات إلى 22 ألفا و599 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 ألفا و88 إصابة و98 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و845 ألفا و943 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و505 حالات وفاة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 574 ألف و124 ألف حالة إصابة، وحصيلة الوفيات بلغت 1152 حالة منذ بدء الجائحة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و314 حالة إصابة و36 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 170 ألفا و528 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليون و 808 ألفا و426 حالات إصابة.

وسجلت صربيا 4240 مصابا ووفاة 19 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و261 ألفا و899 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و593 حالة.

وسجلت كينيا 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و 170 حالة والوفيات إلى 5673 حالة وفاة

وسجلت فرنسا 27 ألفا و 358 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و 509 آلاف و961 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 154 ألفا و 39 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 33 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و 497 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 21 مليونا و845 ألفًا و493 حالة إصابة عقب تسجيل 31 ألفًا و87 حالة، وحصيلة الوفيات بلغت 175 ألفًا و505 آلاف منذ بدء الجائحة عقب تسجيل 98 وفاة.