قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تعمل على خفض الدين بمرور السنوات، مجددًا التأكيد على أنها لا تقترض من الخارج حتى تصرف على المرتبات والمعاشات، وخاصة أنها تمتلك موارد كافية، وتمكنت من تحقيق فائض أولي العام المالي الماضي.

وأضاف معيط، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن معدل نمو الإيرادات الضريبية الخاصة بالدولة، يرجع إلى التطوير والهيكلة، وتعويض النقص الذي حدث في بعض أنواع الضرائب.

وأشار إلى أن تحقيق النمو في بعض أنواع الضرائب، والتوسع في قاعدة الحصيلة الضريبية، واستخدام الميكنة، عوامل أدت إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7%، قائلًا إن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو 23% بالإيرادات الضريبية، رغم الظروف الصعبة.

وذكر وزير المالية، أن الدولة نفذت برنامجًا لمبادلة الديون مع إيطاليا لمدد طويلة، إضافة إلى تنفيذ برنامج مماثل مع ألمانيا، معقبًا: «في النهاية هذا حديث ما بين دولتين، وهناك وضع آخر للتعامل بوضع ودائع للأشقاء في البنوك وبعضها يتحول لاستثمارات».