وزيرة الهجرة: توفير مزيد من الحوافز للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر

• جندي: لقاءات مع المالية والبنك المركزي ورؤساء البنوك لتحقيق طفرة في تحويلات المصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وبروتوكولات عمل لتوفير مزيد من الحوافز للمصريين بالخارج للاستثمار في مصر.

وشددت خلال اجتماعا موسعا مع مجموعة من الصحفيين المسئولين عن تغطية عمل وأنشطة الوزارة بعدد من المؤسسات الصحفية، على حرص القيادة السياسية على الانطلاق بالوطن إلى ركب المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصري يرتبط بأهله وجذوره، ولذلك يحرص على العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في تنميته ونهضته، مشيرة إلى التطور في تكنولوجيا المعلومات جعل الكثيرين يشتاقون إلى مصر بشكل أكبر.

وثمنت وزيرة الهجرة التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة للتكامل في تقديم الخدمات للمصريين بالخارج، مشيرة إلى لقاء العديد من الوزراء والمسئولين لتذليل أية عقبة تواجه المصريين بالخارج، وآليات دمجهم في الوطن ونهضته.

وأشارت إلى تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية لما يفيد المصريين بالخارج، وما يتوافق مع التطور العالمي، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات، لتوفير المزيد من الخدمات إلكترونيًا للمصريين بالخارج، وأهمية الربط مع مختلف الوزارات، كذلك التواصل مع وزير الشباب والرياضة لبحث مختلف جوانب التعاون، ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزيرة أن هناك اجتماعا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وعدد من رؤساء البنوك لبحث كيفية توفير اليات لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق طفرة أكبر فيها، مشيرة أيضا إلى خدمات البريد "الجبارة"، إذ تعدمن أقدم الخدمات في العالم، كما أن مصر عضو مؤسس في الاتحاد الدولي للبريد، وتساهم في صياغة بعض الخدمات البريدية مؤخرا، لزيادة ثقة المواطنين لضح المزيد من الاستثمارات.