تقرير: الشركات الناشئة الألمانية أكثر تشاؤما حاليا مقارنة بعام 2020

أظهرت دراسة اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء أن الشركات الناشئة في ألمانيا حاليا أكثر تشاؤما مما كانت عليه في العام الأول لجائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

وأشارت الدراسة التي أجراها اتحاد الشركات الناشئة الألمانية إلى أن ضعف حالة الاقتصادي ومناخ الاستثمار الحذر واستمرار حالة الغموض العام من أسباب التراجع الحاد في توقعات الشركات الناشئة رغم التحسن الطفيف في مناخ الأعمال بشكل عام.

وبحسب الدراسة يتوقع أكثر قليلا من نصف عدد الشركات الناشئة (2ر54%) تطور الأعمال بشكل إيجابي، بتراجع قدره 18 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة في العام الماضي وكانت 1ر72% وأقل عن النسبة المسجلة في 2020 وكانت 58%.

وقال جيسا ميتسايكا نائب رئيس الاتحاد إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتغير في أسواق المال أدت إلى تزايد حذر المستثمرين في التعامل مع الجولات الأخيرة لجمع التمويلات للشركات الناشئة في ألمانيا.

ورغم ذلك فإنه رغم تراجع مؤشر مناخ الأعمال العام في قطاع الشركات الناشئة الألمانية من 2ر52 نقطة خلال 2021 إلى 2ر42 نقطة خلال العام الحالي، مازال أعلى من المستوى المنخفض القياسي الذي سجله في 2020.

شملت الدراسة حوالي 2000 شركة ناشئة وأجريت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.