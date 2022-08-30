عودة عبارة انحرفت باتجاه ساحل السويد عقب حريق إلى الحركة مجددا

عادت إلى الحركة مجددا عبارة سويدية انحرفت بعدما فقدت قوتها بينما كانت تقل مئات الأشخاص، ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة ليلة الاثنين- الثلاثاء، حسبما ذكرت سلطات البحرية مساء الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السويدية (تي تي) عن متحدث باسم مركز الانقاذ البحري السويدي قوله إن الحريق الذي اندلع على متن العبارة "ستينا سكانديكا" تم إطفاؤه بعد الظهر، لكنه سبب انقطاعا في الكهرباء جعل العبارة تنحرف ببطء باتجاه جزيرة جوتلاند بسبب الرياح الساحلية القوية.

وتمكن طاقم العبارة من تشغيل محركين وقادوها شمالا بعيدا عن جوتلاند، قبل أن تنحرف إلى اليابسة بوقت قصير.

وتم تحديد مسار العبارة إلى نيناشامن جنوبي ستوكهولم مصحوبة بقارب قطر وخفر السواحل. وقال متحدث باسم إدارة البحرية السويدية مساء الاثنين: "نتوقع أن تصل إلى وجهتها خلال من خمس إلى ست ساعات".

واستخدمت طواقم الطوارئ المروحيات لنقل الركاب إلى مكان آمن، وتم منح الأولوية لنقل الأسر التي تصطحب أطفالا والمسنين.

وذكرت وكالة (تي تي) أنه تم إلغاء المحاولة مساء بعد نقل 25 شخصا فقط إلى عبارة أخرى.

وأوضح التقرير أن الجو كان هادئا على متن العبارة ولم يتعرض أي من الركاب للإصابة.

وبحسب الإدارة البحرية السويدية تردد أن الحريق اندلع في حاوية تبريد على منصة السيارات بالعبارة. ووردت تقارير عن انبعاث دخان، لكن لم يكن هناك ألسنة لهب .

وقالت المتحدثة باسم مركز الإنقاذ البحري السويدي لوكالة الأنباء السويدية (تي تي) إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

كانت العبارة التابعة لشركة الخطوط الملاحية السويدية في طريقها من فينتسبيلس في لاتفيا إلى نيناشامن جنوبي ستوكهولم بالقرب من جزيرة جوتسكا ساندون الصغيرة السويدية عندما شب الحريق فيها.