حزن عارم في ليبيا بعد مقتل الفنان الكوميدي مصطفى بركة

وتسبب مقطع الفنان الكوميدي مصطفى بركة بموجة واسعة من الغضب والحداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مغردون مقاطع فيديو للفنان الكوميدي قبل مقتله، وهو يظهر ببث مباشر عبر صفحاته، وينقل من خلاله الاشتباكات التي كانت تدور حوله. وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الفنان الليبي لقي حتفه بعد وقت قليل من ظهوره ببث مباشر على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.