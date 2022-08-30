القبض على مجموعة إرهابية تنتمي لداعش في كردستان العراق

أعلنت مديرية أسايش غرب السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، اعتقال مجموعة "إرهابية" تنتمي لتنظيم داعش، قامت بتوزيع منشورات تحمل عبارات تكفيرية، في ناحية بازيان.



وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي: "خلال الأيام الماضية، جرى ملاحظة منشورات وشعارات لأفكار داعش في بعض الأماكن العامة في ناحية بازيان".



وأضافت أن "بعد هذه الحادثة تم تشكيل غرفة العمليات من قبل مديرية أمن غرب السليمانية للتحقيق مع مرتكبي الجريمة خلال أقل من 48 ساعة، وتم الكشف عن مكان وهوية الإرهابيين ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة بشكل منفصل".



وأوضحت المديرية أن "عدد الإرهابيين الذين تم مراقبتهم واعتقالهم هم أربعة وجميعهم من أهالي ناحية بازيان، ومن القومية الكردية، واعترفوا بعزمهم القيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات حكومية في المنطقة لزعزعة السلم الأهلي".