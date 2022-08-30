كندا تسجل 480 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت كندا 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون وفيات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و188 ألفا و917 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 44 ألفا و59 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 88 مليونا و513 ألفا و637 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.