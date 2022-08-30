مصرع عامل نظافة اسفل عجلات سيارة جمع القمامة بالدقهلية

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لقي عامل نظافة مصرعه بمركز بلقاس محافظة الدقهلية،اليوم، أسفل عجلات سيارة نظافة تابعة لرئاسة مركز ومدينة بلقاس خلال قيامه بجمع القمامة بشارع المحكمة.

وتم نقل جثمانه إلى مستشفى بلقاس المركزي والتحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة بلقاس من الأهالي بمصرع عامل نظافة تحت عجلات سيارة قمامة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ و بالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى"إسماعيل زكي محمد سيد"، 55 عاماً، عامل نظافة بمجلس مدينة بلقاس ومقيم عزبة جاد.

وبسؤال شهود الواقعة أكدوا اصطدام سيارة النظافة بدون لوحات معدنية بالعامل المتوفي أثناء ممارسة مهام عمله في جمع القمامة؛ ما أدى إلى مصرعه.

تم نقل جثمان العامل المتوفي إلى مشرحة مستشفي بلقاس المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة 1114 جنح مركز بلقاس، والتحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.