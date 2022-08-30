قطر تدعو إلى التهدئة في العراق وحل الخلافات عبر الحوار

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة العراقية بغداد، ودعت جميع الأطراف في العراق إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، "ضرورة حل الخلافات عبر الحوار السياسي والطرق السلمية، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والازدهار".



وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة العراق وأمنه وسيادته.



ويشهد العراق اضطرابات أمنية واشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، وفي محيطها، وفي عدد من المناطق والمدن العراقية، تسببت في حصيلة أولية في مقتل 30 شخصا وإصابة 450 آخرين ، وفق مصادر طبية وأمنية.