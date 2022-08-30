 الجيش اللبناني: القبض على مواطن و16 سوريا على مركب بالبحر أثناء هجرة غير شرعية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أغسطس 2022 7:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

الجيش اللبناني: القبض على مواطن و16 سوريا على مركب بالبحر أثناء هجرة غير شرعية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 7:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 7:10 م

أعلن الجيش اللبناني، إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر اليوم، حيث ألقت القوات البحرية على مواطن لبناني برفقته 16 سوريًا على متن مركب في عرض البحر، وذلك أثناء محاولته تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وأكد الجيش - في بيان له اليوم - أن القضاء المختص بدأ التحقيقات مع المتهمين.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إحباط تهريب 26 شخصًا في عملية هجرة غير شرعية عبر البحر الأسبوع الماضي من لبنان إلى إحدى الدول الأوروبية، كما ألقت القبض على 4 أشخاص متورطين في التخطيط للعملية.

وأكدت المديرية، في بيان لها اليوم، أن شعبة المعلومات توافرت لديها معلومات حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر في منطقة المنية بمحافظة الشمال وذلك مقابل مبلغ 4000 دولار أمريكي للشخص الواحد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك