ولاية تكساس الأمريكية تسجل أول وفاة بفيروس جدري القرود



قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس الأمريكية "DSHS"، سجلت أول حالة وفاة لشخص مصاب بجدرى القرود في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المريض كان شخصًا بالغًا يعيش في مقاطعة هاريس، وكان يعاني من نقص المناعة الشديد، ويحقق المسؤولون في الدور الذي لعبه الفيروس في وفاته.

وأوضح جون هيلرستيد، مفوض الصحة في تكساس، أن جدري القرود مرض خطير بشكل خاص لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف هيلرستيد: "نواصل حث الناس على التماس العلاج إذا تعرضوا لمرض جدري القرود أو ظهرت عليهم أعراض تتفق مع المرض".

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، أنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس الاثنين.