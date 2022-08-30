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مصر
وزير التنمية المحلية: تجربة مصر لدعم اللامركزية ساهمت فى توطين رؤية 2030
عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي وزير الصناعة والتجارة
النائبة مها عبد الناصر: الوضع الحالي للتعليم الهندسي يضر بسمعة المهندس المصري
نائب رئيس اتحاد عمال مصر: صرف حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الخميس المقبل
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السعودية تدعو جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق للوقوف صفاً واحداً
بعد عودة الهدوء لبغداد.. العمليات المشتركة: نعمل على إعادة التوزيع والانتشار
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بالسودان إلى 100 قتيلا
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شريف إكرامي يوجه انتقادات حادة للإعلام الرياضي
شكرا يا حاوي.. لاعبو الأهلي يودعون وليد سليمان بقميص خاص
كاف يعلن موعد مباراة السوبر الأفريقي
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فن
إبراهيم عيسى يتعاقد على مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي
الدورة السادسة لملتقى أولادنا يكرم اسم المنتج الراحل محسن علم الدين
أحمد بحر لـ الشروق: تعاون بلاك تيما والكينج محمد منير على المسرح حلم تحقق
الإيرادات اليومية لأفلام الصيف.. تسليم أهالي يتصدر ودعوة عامة يتذيل القائمة
مال وأعمال
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6 قرارات لإنهاء أزمة البضائع المكدسة بالموانئ.. تعرف عليها
المالية : مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية بالجمارك قبل تحويلها إلى «مهمل»
وزير المالية: وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين لحل أزمة البضائع المكدسة
حوادث وقضايا
بينهم مغسلة ومحل مأكولات.. الحماية المدنية تسيطر على 4 حرائق بالجيزة
مصرع عامل بعد سقوط فى بيارة الصرف الصحي بكوبري السوق بمركز ناصر شمال بنى سويف
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بكارتة بطريق أسيوط الغربي
سقوط 4 هاربين من عشرات الأحكام القضائية بالسجن في القاهرة والجيزة
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