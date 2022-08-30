قوات الاحتلال تعتقل مقاومين فلسطينيين بعد محاصرتهم داخل منزل شرقي نابلس

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اعتقلت قوات الاحتلال، مقاومين فلسطينيين بعد محاصرتهم داخل منزل في قرية روجيب شرق نابلس، اليوم الثلاثاء، وسط اشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر محلية، إن الاعتقال جاء بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة في المنزل واستهدافه بقذائف "الانيرجا" من قبل جنود الاحتلال.

يأتي هذا فيما أكدت مصادر عبرية، أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال الخاصة في محيط المنزل المحاصر في روجيب.

واستدعت قوات الاحتلال تعزيزات إلى المنطقة، بعد الاشتباكات في المنزل ومحيطه، بالإضافة لجرافة عسكرية وهددت بهدمه فوق رؤوس المحاصرين فيه.

وذكرت المصادر، أن المعتقلين من المنزل هما نبيل صوالحي ونهاد عويص من مخيم بلاطة.

وأفاد الهلال الأحمر، عن تسجيل 50 إصابة بينها 4 بالرصاص الحي خلال المواجهات في البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال انسحابها من البلدة، وفقاً لمصادر محلية.

وزعم جيش الاحتلال العثور على أسلحة في المنزل وعبوات ناسفة، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجنود أحرقوا المنزل بعد اقتحامه، عقب اعتقال المقاومين الذين اشتبكوا لساعات.