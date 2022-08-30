رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق يدعو إلى ضبط النفس ومراعاة المصلحة العامة

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق مسعود بارزاني، إلى ضبط النفس ومراعاة المصلحة العامة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان بارزاني "نتابع وبكل قلق الاحداث والمستجدات الاخيرة في العراق وأتمنى أن يشعر الجميع بالمسؤولية و أن يحتكموا الى ضبط النفس وأن لا يلجؤوا إلى لغة السلاح والعنف في حسم ‏الصراعات والمشاكل".

ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق جميع الاطراف الى التفكير في ‏ الحلول التي تأتي بالخير للشعب العراقي وتراعي المصلحة العامة للشعب والوطن العراقى.

كما دعا رئيس ائتلاف النصر فى العراق حيدر العبادي، إلى إيقاف القتال الذي وصفه بالـ "العبثي" الذي لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن تغريدة العبادي بموقع "تويتر"، "اوقفوا هذا القتال العبثي الذي لا يخدم الوطن ولا يحمي المواطنين".

وأضاف: " استمعوا إلى نداء العقل والضمير والدين وإلى صرخات الارامل واليتامى الذين قدموا اعز ما لديهم لحماية البلد فلا تدمروا امنه وامن المواطنين بعد كل تلك التضحيات فان المال والسلطة تزول وما ينفع الناس يمكث في الارض".