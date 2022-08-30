أصدرت وكالة حكومية أمريكية مستقلة حكما ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، في نزاع بين الشركة والعمال لدعم النقابات العمالية.

وقال المجلس الوطني للعلاقات العمالية الأمريكي إن قرار تسلا فرض قيود على ارتداء عمالها قمصان تدعم النقابات العمالية غير قانوني.

وأضاف المجلس أن الشركة انتهكت قانون العمل عندما فرضت قيودا على إعلان العمال دعمهم للنقابة بما في ذلك ارتداء قمصان تحمل شعارات النقابة أثناء الخلاف الذي نشب بين تسلا ونقابة عمال صناعة السيارات الأمريكية عام 2017.

وأوضح أن إبقاء تسلا على قرار يلزم العمال بارتداء قمصان سوداء عادية أو تحمل شعارات صاحب العمل، ومنعهم من ارتداء قمصان تؤيد النقابة العمالية أمر غير قانوني.

وأعاد المجلس الاتحادي المستقل في بيان تأكيد سابقة طويلة الأمد مفادها أن محاولات صاحب العمل فرض أي قيود على عرض شارة النقابة ، بما في ذلك من خلال ارتداء ملابس النقابة ، تعتبر غير قانونية ولا توجد ظروف خاصة تبرر مثل هذه القيود.