قوى الإطار التنسيقي بالعراق تدعو للإسراع في تشكيل حكومة بمشاركة الجميع

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دعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة عراقية بمشاركة الجميع وإعادة هيبة الدولة.

وذكر بيان لقوى الإطار التنسيقي أنه لأجلِ منع تكرار ما وقعَ من فتنة وإنهاء الظروف التي تساعدُ عليها نرى ضرورةَ العمل بهمة راسخة والإسراعِ بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الإصلاحية ومحاربةِ الفسادِ ونبذ المحاصصةِ وإعادة هيبة الدولة بمشاركةٍ واسعةٍ من جميعِ القوى السياسيةِ الراغبة في المشاركةِ.

ودعا البرلمان العراقي وباقي المؤسسات الدستوريةِ للعودةِ إلى ممارسةِ مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاهَ المواطنين.