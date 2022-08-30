سواريش: فخور بتدريب الأهلي واتفقت مع الخطيب على التجهيز للموسم المقبل

أكد البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الفريق الأول للنادي الأهلي، أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، على التجهيز للموسم المقبل، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال سواريش عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة:" فخور جدًا بما قدمته، ووافقت على تدريب اللاعبين الصغار، وأنا أعرف أن الأهلي لا يغفر النتائج السلبية، ولكن كان ولابد من إراحة اللاعبين".

وواصل سواريش:" الإصابات كانت ستزيد إذا لم تتم إراحة اللاعبين، ومحمود الخطيب اتفق معي على أننا نجهز للموسم المقبل، وكنت أعرف أنني سأتعرض لانتقادات، وهناك بعض الأكاذيب التي تقال عني، ولكني لا أملك الوقت لقراءة أي شيء".

وأضاف المدرب البرتغالي:" لن أعلق على أي شيء، البلد هنا فيها أكثر من 100 مليون شخص، ولن استطيع الإجابة على كل شخص، لم أكن لاعب كبير ولكني بدأت التدريب من أقل شيء، ووصلت حتى هنا، وذلك لأنني قمت بعمل جيد."

وأخيرًا قال سواريش:" كل ما أقدر على قوله، أنني جاهز للموسم المقبل، أنا موظف في الأهلي وسعيد هنا، من الفخر تدريب النادي الأهلي."

يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.