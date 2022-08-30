مصر تؤكد دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق

أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، دعمها لمؤسسات الدولة العراقية وسلامة وتطلعات مواطنيها الأشقاء واستمرارها في متابعة التطورات في جمهورية العراق الشقيق .

وذكرت وزارة الخارجية- فى بيان صحفى- ان مصر إذ تهيب كافة الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدماً نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أية خلافات سياسية حالية، تؤكد على دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار.

كما اكدت مصر في هذا الصدد على دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظاً على أمن واستقرار الشعب العراقي.