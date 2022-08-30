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الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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مصر
رئيس النواب يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية
وزير التعليم: الحكومة لديها خطة للتعامل مع القضية السكانية للارتقاء بجودة حياة المواطن
التنمية المحلية: تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية سيسهم في تعزيز نظم التنمية الحضرية
وزير الصحة يتابع مع شركة وادي النيل خطط تطوير المنشآت المدرجة ضمن «حياة كريمة»
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الجيش اللبناني: القبض على مواطن و16 سوريا على مركب بالبحر أثناء هجرة غير شرعية
الإمارات تعلن منح حاملي بطاقة مشجعي كأس العالم بقطر تأشيرة متعددة الدخول
فيديو.. سيدة عراقية تطلق النار بكثافة في المنطقة الخضراء
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نجم وست هام السابق يدافع عن صلاح بعد عدم تسجيله أمام بورنموث
رسائل وداع من وائل جمعة والسولية لـ وليد سليمان
جوارديولا: السيتي عليه أن يتفادى تحقيق الانتصارات بشق الأنفس في البريميرليج
رأي
فن
غدا.. إعلان نتائج استفتاء مهرجان الإسكندرية لأهم 100 فيلم كوميدي
وزير التعليم يكرم الفنانة لبلبة عن دورها في مسلسل دايما عامر
أحمد وفيق وجاسمين طه زكي يقدمان حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي
اليوم..مسلم يحيي حفلا غنائيا بالمسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية
مال وأعمال
أعمال
مواطن
فيديو.. حماية المنافسة: عقوبات تصل لـ100 مليون جنيه لمن يضر بالاقتصاد
رئيس حماية المنافسة: عقوبات الإشارة السعرية تصل إلى 500 مليون جنيه
الغرفة التجارية بالغربية تنظم دورة مزاولة التصدير لأعضاءها لزيادة الصادرات المصرية
حوادث وقضايا
عزة مصطفى: الداخلية تضبط عصابة النصب على عملاء البنوك برسائل نصية
ضبط متهم بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه بزعم توظيفها في الإسكندرية
ضبط 3 متهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بالإ