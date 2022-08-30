محافظ أسوان يستقبل أسقف المحافظة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.

وقدم نيافة الأنبا بيشوى شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل لدور العبادة وهو الذى تجسد فى الترخيص لإنشاء كنيسة حى الصداقة الجديدة، والتي ستخدم حوالى 1500 أسرة مسيحية لأداء الصلوات والشعائر الدينية، بالإضافة إلى طقوس المناسبات المختلفة.

وأشاد بالنقلة الحضارية والتنموية التى تشهدها محافظة أسوان خلال المرحلة الحالية فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكباري والتأمين الصحى الشامل، بجانب مشروعات حياة كريمة وتحيا مصر، وهو الذى يعكس الرؤية المستقبلية التي ستشهدها أسوان خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم، مؤكداً على اهتمام المحافظة ببناء وتطوير وتحديث دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس؛ لأن ذلك يخفف المعاناة عن المواطنين.

كما أنه يحقق قيمة مضافة للمنطقة بشكل عام، علاوة على أنه يساهم فى نشر مبادئ السماحة والإخاء والتعاون، ومحاربة الجهل والتخلف والتطرف.