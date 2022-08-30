عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو متداول لسيدة عراقية تطلق النار بكثافة من مسدس تحمله، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل نجلها في اشتباكات المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وانسحب أنصار التيار الصدري اليوم، من المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد استجابة لدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، وقررت السلطات العراقية رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات العراقية، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الخضراء إلى 30 قتيلا و450 مصابا.

وشهدت المنطقة الخضراء انخفاضا في إطلاق النار بالتزامن مع بدء انسحاب أنصار التيار الصدري، اليوم، وجاء الانسحاب بعدما أمهل الصدر أنصاره ساعة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى وقوى أمنية.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، اليوم: «إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال 60 دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم»، مضيفا: «بغض النظر من كان البادئ، أمشي مطأطئ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث».

وأشار الصدر، إلى أن الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة، وأن الاقتتال والدم العراقي حرام، وتابع: «أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة».