وجهت اللجنة المنظمة لمظاهرات "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم الثلاثاء، أنصاره إلى إنهاء الاعتصام قرب المنطقة الخضراء في بغداد، وذلك في أعقاب إنهاء "التيار الصدري" اعتصامه داخل نفس المنطقة.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، أنصار "الإطار التنسيقي"، وهو الطرف الآخر في الأزمة السياسية الحالية مع "التيار الصدري"، بالعودة إلى المنازل وإنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلق في بغداد، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

ووجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، المتظاهرين بالانسحاب الكامل من البرلمان خلال ساعة واحدة.

وقال الصدر، في مؤتمر صحفي، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وتابع: "هذه الثورة ما دام شابها العنف فهي ليست بثورة وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري"، مجددا اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قائلا: "لن أعود إليها نهائيا".

واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، أمس الاثنين، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.