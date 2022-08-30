 ميلان يهدر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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ميلان يهدر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2022 - 8:58 م

اهدر فريق ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي، بتعادله سلبيا مع مضيفه ساسولو اليوم الثلاثاء بالجولة الرابعة.

وكان بمقدور ساسولو أن يخرج فائزا لولا إهدار دومينيكو بيراردي ضربة جزاء في الدقيقة 23.

وحصد ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى ثمان نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن نابولي ولاتسيو واتالانتا وتورينو وروما، وجميعهم خاضوا ثلاث مباريات فقط.

وحقق ميلان تعادله الثاني مقابل انتصارين وبسجل خالي من الهزائم.

ورفع ساسولو رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة واحدة.


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