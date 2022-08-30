البحرية الأمريكية: إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج

أحبطت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، محاولة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الاستيلاء على سفينة غير مأهولة، يديرها الأسطول الخامس الأمريكي في مياه الخليج.

وصرح المتحدث باسم الأسطول الخامس، تيموثي هوكينز، لوكالة «أسوشيتيد برس»، بأن سفينة الحرس الثوري حاولت سحب السفينة من خلفها، وبعدها اقتربت منها سفينة وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية.

وذكر أن البحرية الأمريكية اتصلت مرارًا بالجانب الإيراني، الذين أطلقوا سراح السفينة غير المأهولة في النهاية.

ولم تعترف إيران على الفور بالحادث. ويأتي ذلك وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وإيران؛ بشأن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.