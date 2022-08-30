السودان يستدعي السفير الإثيوبي ويستنكر تصريحاته بشأن طائرة محملة بالأسلحة إلى تيجراي

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، السفير الإثيوبي في الخرطوم يبتال أميرو.

ونقل مدير عام الشؤون الأفريقية فضل عبدالله فضل، للسفير الإثيوبي إستنكار الوزارة للتصريحات التي أدلي بها لوسائل الإعلام أمس الأثنين، ذكر فيها إسقاط القوات الإثيوبية لطائرة محملة بالأسلحة لقوات الجبهة الشعبية لتحرير التيجراى خرقت المجال الجوي الإثيوبي عبر السودان، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأوضح السفير فضل للسفير الإثيوبي أن إطلاق هذه الإدعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن القيادة في البلدين تسعي لتعزيز العلاقات بينهما.

كانت الاشتباكات بين قوات الحكومة الإثيوبية والميليشيات المتحالفة من جهة، والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من جهة أخري، قد تجددت الأربعاء الماضي، عقب نحو 5 شهور من الهدنة في إقليم تيجراي.

يشار إلى أن الصراع بتيجراي بدأ في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش. وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وأغرق شمال اثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.