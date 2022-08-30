بولندا تسجل 556 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

سجلت بولندا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و167 ألفا و759، وتستقر الوفيات عند 117 ألفا و30 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 56 مليونا و101 ألف و592 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.