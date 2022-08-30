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قالت وزارة الدفاع في سول، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية تسعى إلى زيادة بواقع 6. 4% على أساس سنوي في ميزانيتها الدفاعية للعام المقبل، مع التركيز على تعزيز نظام الردع الرئيسي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اقترحت الوزارة ميزانية قدرها 1. 57 تريليون وون (3. 42 مليار دولار) للعام المقبل، ارتفاعا من 6. 54 تريليون وون هذا العام.

وتخطط الحكومة لعرض الميزانية على الجمعية الوطنية يوم الجمعة للموافقة عليها.

ومن الإجمالي، تسعى الوزارة إلى إنفاق 2. 17 تريليون وون لشراء الأسلحة ومشروعات أخرى لتعزيز القدرات الدفاعية - بزيادة 2% على أساس سنوي - مع تخصيص 1. 40 تريليون وون لتشغيل القوات العسكرية، بزيادة سنوية بنسبة 8. 5%.

وتتضمن الخطة رفيعة المستوى مشروعا بقيمة 9. 124 مليار وون لتأمين طائرات مسيرة للمراقبة على ارتفاع متوسط، ومشروعا بقيمة 2. 129 مليار وون لشراء المزيد من صواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة - 3 (PAC-3)، وخطة بقيمة 7. 41 مليار وون لتأمين قاذفات صواريخ متعددة 230 ملم.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوزارة إنفاق 39. 1 تريليون وون لتأمين تقنيات الأسلحة المتطورة.

وتتضمن ميزانية الدفاع الإجمالية أيضا مخططا لرفع الأجور الشهرية للجنود.