اليابان توافق على عقار «إيفوشيلد» لعلاج كوفيد- 19

وافقت اليابان على عقار إيفوشيلد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا البريطانية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلاجه.



وأعلنت أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء، أن عقارها إيفوشيلد وهو مركب من أجسام مضادة طويل المفعول، تمت الموافقة عليه في اليابان لكل من الوقاية قبل التعرض للفيروس، و علاج أعراض المرض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ويعد هذا القرار أول موافقة في الأسواق العالمية على عقار ايفوشيلد كعلاج لكوفيد-19.



ومنحت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان موافقة خاصة لايفوشيلد للاستخدام الطارئ مع البالغين والمراهقين من عمر 12 عاما فأكبر والذين لا يقل وزنهم عن 40 كيلوجراما.



ووافقت الوزارة على إعطاء ايفوشيلد للأشخاص الذين ينصح بعدم تناولهم لقاح فيروس كورونا والذين ربما تكون لديهم استجابة غير كافية للقاح كوفيد-19 نتيجة أوجه قصور مناعي.