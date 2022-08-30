ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية إلى مستوى قياسي جديد

كشف تقرير مؤسسة "كامكو" للبحوث والاستراتيجيات الاستثمارية، عن صعود أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية في الربع الثاني من العام الجاري 2022 إلى مستوى قياسي جديد؛ بدعم من النمو واسع النطاق للأرباح التي سجلتها كل القطاعات باستثناء القطاعين المالي والأدوية.



وكان لارتفاع أرباح شركات الطاقة جراء زيادة أسعار النفط إلى نحو 100 دولارالمساهمة الرئيسية في ارتفاع إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات الخليجية. كما كانت معنويات المستهلكين وأنشطة الأعمال قوية خلال هذا الربع على الرغم من التباطؤ على المستوى العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وجهود البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار.



وبلغ صافي الربح الإجمالي للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 77.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام مقابل 65.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 17.6% على أساس ربع سنوي.



وكان معدل النمو على أساس سنوي أكثر ارتفاعاً، إذ بلغ 62.6%، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام 2021 التي بلغت 47.6 مليار دولار أمريكي.



وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية في الصدارة من حيث الأرباح المطلقة مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 حيث شكلت نحو 90% من إجمالي النمو السنوي للأرباح. ومن حيث النمو على أساس ربع سنوي، ساهمت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة في تعويض تراجع أرباح قطاع الاستثمار والتمويل.



واحتفظت أرامكو السعودية بريادتها كأكبر مساهم في نمو الأرباح خلال الربع. إلا انه حتى باستثناء أرباح أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قوياً، إذ وصل إلى نسبة 32.9% على أساس سنوي و11.2% على أساس ربع سنوي.



أما على أساس إقليمي، لوحظ نمو البورصات السبع خلال الربع، وسجلت الشركات السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر معدل نمو للأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 24.6 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل نسبة 70.4%، تليها أبو ظبي والبحرين بنمو سنوي بنسبة 50.0% و62.4% على التوالي.



وفيما يتعلق بأرباح النصف الأول من العام 2022، ظل معدل نمو الأرباح قوياً، إذ بلغت نسبته 64.1 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2021. وبلغ إجمالي ربح النصف الأول من العام 2022 ما قيمته 143.1 مليار دولار أمريكي مقابل 87.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2021.