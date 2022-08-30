قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن العراق بعدما كان اسيرا للفساد أصبح الآن أسيرا للفساد والعنف.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "كنت أتمنى أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأيدي والقلوب الصائفة دون إطلاق النار.. بئست هذه الثورة".

وتابع: "بغض النظر عمن هو البادئ.. هذه الثورة طالما شابها القتل والعنف فهي ليست بثورة أصلا".

وأكمل: "كما خرجت ثورة تشرين عن سلميتها ها هي ثورة التيار الصدري تخرج عن سمليتها أيضا".

ووجه الشكر للقوات الأمنية على وقوفها على الحياد، وأيضا أفراد الحشد الشعبي لأنهم لا علاقة لهم بما جرى ولا يطلقون النار على المواطنين.

وصرح الصدر: "لا أحد يقول الأمور خرجت عن السيطرة والعشائر تتقاتل.. هذه العشائر لا نعترف بها.. هناك مليشيات وقحة لكن لا يجب أن التيار يجب يكون وقحا".