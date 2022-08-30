تقرير: جزر سليمان تعلق زيارات البحرية الأمريكية بعد اتفاق مع الصين

قامت جزر سليمان بتعليق جميع زيارات البحرية الأمريكية للدولة بشكل مؤقت، في إشارة محتملة إلى علاقات وثيقة أكثر من أي وقت مضى لها مع بكين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في كانبرا، عاصمة أستراليا، قوله، اليوم الثلاثاء، إنه تم إبلاغ واشنطن يوم الاثنين "بوقف جميع الزيارات البحرية حتى يتم تحديث إجراءات البروتوكول".

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ عقدت جزر سليمان اتفاقا أمنيا مثيرا للجدل مع الصين قبل أشهر قليلة، رغم الدعوات التي وجهتها نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة لرئيس وزراء جزر سليمان، ماناسي سوجافاري، بعدم التوقيع على الاتفاق.

وتصاعدت المخاوف حيال نفوذ بكين المتنامي على الحكومة في هونيارا، ووجود لعسكري محتمل في جزر سليمان لبعض الوقت في المنطقة التي تضم أيضا منطقة جوام الأمريكية.

والاتفاقية الأمنية مع جزر سليمان هي الأولى من نوعها التي استطاعت بكين توقيعها في جنوب المحيط الهادئ، وشكلت انتصارا دبلوماسيا مهما للصين.

وتقع جزر سليمان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة، على مسافة 2000 كيلومتر شمال شرق أستراليا.