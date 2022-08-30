بولندا تستقبل 5 ملايين و909 آلاف شخص من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم /الثلاثاء/ أن بولندا استقبلت إجمالي 5 ملايين و909 آلاف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - وفقا لما نقله راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس /الإثنين/ حوالي 23 ألفا و900 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 30 ألفا و700 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4.1 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.