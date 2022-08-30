ارتفاع كبير لأسعار النفط في ختام تعاملات اليوم

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع كبير، لتواصل ارتفاعها الصباحي، ليصل سعر الخام تسليم أكتوبر المقبل إلى 01ر97 دولار للبرميل بزيادة قدرها 95ر3 دولار عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي..

يأتي ارتفاع أسعار الخام في ظل تلميحات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى اعتزامها خفض الإنتاج للتعامل مع احتمالات رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ورغم أن أسعار النفط حاليا أقل من مستوياتها المرتفعة السابقة، فإنها مسؤولة بدرجة كبيرة عن ارتفاع معدل التضخم إلى أقصى مستوياته منذ عقود.

ويبدو أن الدول المنتجة للنفط تعتزم إبقاء أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.