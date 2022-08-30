ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى 30 قتيلا و 450 مصابا.. ومقتدى الصدر يعتذر للشعب العراقي

المحكمة الاتحادية تلغي جلسة بشأن حل البرلمان

انسحب أنصار التيار الصدرى اليوم، من المنطقة الخضراء فى وسط العاصمة العراقية بغداد استجابة لدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، وقررت السلطات العراقية رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات العراقية، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الخضراء إلى 30 قتيلا و450 مصابا.

وشهدت المنطقة الخضراء انخفاضا في إطلاق النار بالتزامن مع بدء انسحاب أنصار التيار الصدري، اليوم، وجاء الانسحاب بعدما أمهل الصدر أنصاره ساعة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى وقوى أمنية.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، اليوم: «إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال 60 دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم»، مضيفا: «بغض النظر من كان البادئ، أمشي مطأطئ الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث»، مضيفا أن «القاتل والمقتول في النار».

وأشار الصدر، إلى أن الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة، وأن الاقتتال والدم العراقي حرام، وتابع: أحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة.

وكان مقتدى الصدر، قد أعلن في وقت سابق أمس، إضرابا عن الطعام حتى انتهاء أعمال العنف، حسبما أفاد مسئول في تياره.

من جهتها، قررت قيادة العمليات المشتركة العراقية رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، بعد دعوة الصدر لأنصاره للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام.

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن دعوة الصدر إلى وقف العنف تمثل «أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي».

وأضاف الكاظمي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن «كلمة الصدر تحمل الجميع مسئولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات».

كان الصدر أعلن اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق جميع المؤسسات التابعة له، وذلك بعد يومين من اقتراحه بأن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو الماضي، حين بدأ أنصار التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء، رفضا لترشيح «الإطار التنسيقي» محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي.

وتعرضت المنطقة الخضراء في بغداد، في وقت سابق أمس، لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني؛ ما أدى إلى حدوث أضرار فيه، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف البيان أن «مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة بغداد»، دون مزيد من التفاصيل.

كما شهدت المنطقة ذاتها مواجهات بين أنصار الصدر من جهة والجيش وعناصر من الحشد الشعبي من جهة أخرى. وسُمع إطلاق نار من أسلحة آلية وقاذفات صاروخية في أرجاء العاصمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت مصادر طبية وأمنية في العراق، اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا الاضطرابات الأمنية والاشتباكات المسلحة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، وفي محيطها، وفي عدد من المناطق والمدن العراقية، إلى 30 قتيلا ونحو 450 مصابا.

ونفت قيادة العمليات المشتركة في بيان، قيام طائرات بعمليات إنزال لقناصين فوق أسطح مباني المنطقة الخضراء، وطالبت بـ«ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو أو صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة إيهام الآخرين على أنها حصلت حديثا».

كان آلاف من أنصار الصدر اقتحموا القصر الحكومي المعروف لدى العراقيين بـ«القصر الجمهوري». واستخدمت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لإخراجهم.

وأشار شهود عندها إلى حصول تبادل لإطلاق النار عند مداخل المنطقة الخضراء بين أنصار مقتدى الصدر وأنصار الإطار التنسيقي الشيعي.

وانتقلت الاضطرابات إلى مناطق أخرى، ففى محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على كامل مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية.

وفي محافظة بابل، أكد شهود أن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة فى مدينة الحلة، وقطع آخرون الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الحلة، مركز المحافظة، بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات الجنوبية، وندد الإطار التنسيقي بـ«الهجوم على مؤسسات الدولة» داعيا أنصار الصدر إلى الحوار.

من جهتها، أعلنت سلطة الطيران المدني استمرار الرحلات في مطاري بغداد الدولي والنجف الدولي.

في سياق متصل، قال رئيس تحالف السيادة في العراق خميس الخنجر، إنه يسعى مع القوى الوطنية «المخلصة»، إلى مبادرة عاجلة لـ«وأد الفتنة».

وأضاف الخنجر، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الدم العراقي أكبر من اللوائح والمدد القانونية، ونعلن دعمنا لأي قرار بحل البرلمان وإعادة الانتخابات، أو أي صيغة تعيد الاستقرار».

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن المحكمة الاتحادية العليا ألغت، اليوم، جلسة مقررة للنظر في إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وكان من المقرر عقد الجلسة بطلب من التيار الصدري ومستقلين.

من جهته، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، العراقيين على تجاوز الخلافات وتجنب العنف والمشاركة في حوار سلمي دون تأخير.

وناشد جوتيريش، في بيان العراقيين بـ«ضبط النفس والهدوء»، وحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب أي عنف».

وفي واشنطن، وصف البيت الأبيض الوضع بأنه «مقلق» ودعا إلى الهدوء والحوار، كما دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، الأطراف العراقية لممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، عقب الاضطرابات الأمنية في العاصمة بغداد وعدة مدن أخرى.

وأشار إلى وجوب احترام جميع القوانين والحفاظ على نزاهة المؤسسات، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتزام الهدوء.